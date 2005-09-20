Во 2 сезоне 10 серии сериала «Офис» из-за внесенного Майлом и им же одобренного предложения Тайный Санта в офисе превращается в соревнование среди сотрудников за самый дорогой подарок в офисе — новенький iPod.
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