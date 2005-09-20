Во 2 сезоне 17 серии сериала «Офис» Дуайта как лучшего продажника своего филиала приглашают выступить на конвенции. Не обладая навыками оратора, он волнуется, но Джим приходит ему на помощь и вручает несколько примеров речей, изменивших мир.