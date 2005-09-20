Во 2 сезоне 8 серии сериала «Офис», проводя оценку каждого из сотрудников, Майкл как бы невзначай сообщает всем о том, что произошло между ним и Джен. Он проводит показное собрание для Джен, так как именно она будет оценивать его эффективность.