Во 2 сезоне 8 серии сериала «Офис», проводя оценку каждого из сотрудников, Майкл как бы невзначай сообщает всем о том, что произошло между ним и Джен. Он проводит показное собрание для Джен, так как именно она будет оценивать его эффективность.
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