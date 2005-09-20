Во 2 сезоне 6 серии сериала «Офис» Майкл и Дуайт устраивают разборки на тему того, кто кого бы победил в драке. Они отправляются в спортзал неподалеку от офиса и разрешают спор на ринге. Дуайт получает долгожданное повышение по доброй воле Майкла.