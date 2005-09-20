Во 2 сезоне 20 серии сериала «Офис» Дуайт находит на парковке недокуренный косяк и как добровольный помощник шерифа пытается вычислить преступника. Однако просьба Майкла заставит его усомниться в своих принципах.
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