Во 2 сезоне 21 серии сериала «Офис» Майкл находит новый повод злиться на Тоби: тот хранит у себя жалобы сотрудников друг на друга, причем многие из конфликтов так и не были разрешены. Его намерение всех примирить только усугубляет ситуацию.
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