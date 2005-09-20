Во 2 сезоне 21 серии сериала «Офис» Майкл находит новый повод злиться на Тоби: тот хранит у себя жалобы сотрудников друг на друга, причем многие из конфликтов так и не были разрешены. Его намерение всех примирить только усугубляет ситуацию.