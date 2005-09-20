Во 2 сезоне 12 серии сериала «Офис», когда Майкл удивительным образом обжигает ногу о домашний гриль и просит кого-то из сотрудников заехать за ним, Дуайт спешит ему на помощь. Так спешит, что попадает в аварию и получает сотрясение.