Во 2 сезоне 12 серии сериала «Офис», когда Майкл удивительным образом обжигает ногу о домашний гриль и просит кого-то из сотрудников заехать за ним, Дуайт спешит ему на помощь. Так спешит, что попадает в аварию и получает сотрясение.
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