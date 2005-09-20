Во 2 сезоне 2 серии сериала «Офис» HR-менеджер предупреждает Майкла о том, что главный офис обязал его провести собрание на тему сексуальных домогательств на рабочем месте. Причиной тому стали «уморительные» рассылки Майкла по корпоративной почте.
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