Во 2 сезоне 2 серии сериала «Офис» HR-менеджер предупреждает Майкла о том, что главный офис обязал его провести собрание на тему сексуальных домогательств на рабочем месте. Причиной тому стали «уморительные» рассылки Майкла по корпоративной почте.