Во 2 сезоне 5 серии сериала «Офис», протянув с выполнением приказа главного офиса об увольнении одного сотрудника до конца дедлайна, Майкл, ненавидя принимать тяжелые решения, весь Хэллоуин пытается решить, от кого избавиться.