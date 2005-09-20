Во 2 сезоне 5 серии сериала «Офис», протянув с выполнением приказа главного офиса об увольнении одного сотрудника до конца дедлайна, Майкл, ненавидя принимать тяжелые решения, весь Хэллоуин пытается решить, от кого избавиться.
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