Во 2 сезоне 3 серии сериала «Офис» отъезд Майкла и Дуайта из офиса позволяют остальным бросить работу и немного повеселиться. Используя все, что найдется под рукой, сотрудники проводят локальную версию Олимпийских игр.
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