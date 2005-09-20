Во 2 сезоне 22 серии сериала «Офис» на благотворительный вечер, организованный компанией, Майкл приглашает и Кэрол, и Джен, а потому он должен решить, с кем хочет остаться. Джим наконец признается в своих чувствах Пэм.
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