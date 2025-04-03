Меню
Сериалы
Удивительная миссис Мейзел
Новости
Новости о сериале «Удивительная миссис Мейзел»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Удивительная миссис Мейзел»
Вся информация о сериале
Сетап, панчлайн, шутка: 8 фильмов и сериалов о стендап-комедии
Комики с грустной душой и смех сквозь слезы в кино, которым стоит отметить начало апреля.
Написать
3 апреля 2025 17:40
На хрупких плечах: фильмы и сериалы о том, что значит быть женщиной
В честь Международного дня борьбы за женские права размышляем о трагедиях и радостях в судьбе женщин на разных жизненных этапах.
Написать
7 марта 2025 12:52
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Состоится ли второй финал?
Написать
11 октября 2023 11:33
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023
Церемония вручения самой престижной телевизионной премии мира пройдет в сентябре.
Написать
13 июля 2023 10:32
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру.
Написать
14 апреля 2023 15:00
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году
Шоу, без которых наша жизнь уже не будет прежней.
Написать
1 апреля 2023 12:00
Мидж преодолевает трудности на пути к славе в трейлере финального сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Премьера финальной части шоу о домохозяйке, стремящейся покорить мир стендапа, состоится в середине апреля.
Написать
21 марта 2023 10:37
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов
Лучшие подарки для женщин, одержимых кино: от кулона из «Жестоких игр» до постера, вдохновленного «Солнцестоянием».
Написать
4 марта 2023 12:00
Финальный сезон «Удивительной миссис Мейзел» обрел дату премьеры
Заключительная часть шоу о домохозяйке, стремящейся стать великим стендап-комиком, выйдет в середине апреля.
Написать
3 марта 2023 14:18
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров
Теплый плед, чай и хорошее кино помогут вам согреться этой осенью.
Написать
18 октября 2022 12:00
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу
Внимание любителям чая и киноманам! Рассказываем, как дополнить удовольствие от просмотра сериалов вкусом чая эксклюзивного качества и выиграть 1 000 000 рублей.
Написать
18 апреля 2022 12:55
Сериал «Удивительная миссис Мейзел» продлен на пятый и заключительный сезон
Съемки финального сезона уже стартовали в Нью-Йорке.
Написать
18 февраля 2022 12:44
Рэйчел Броснахэн с гордостью объявляет себя женщиной в трейлере четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Миссис Мейзел намерена добиться успеха в мире шоу-бизнеса, где доминируют мужчины.
Написать
8 февраля 2022 11:53
Amazon выпустил два новых тизера четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
В новом сезоне персонажи сериала вступят в новую эру, что неумолимо грозит переменами для всех.
Написать
3 декабря 2021 15:29
Четвертый сезон «Удивительной миссис Мейзел» получил дату премьеры и первый тизер-трейлер
Мидж Мейзел попытается изменить мир шоу-бизнеса в феврале следующего года.
Написать
1 декабря 2021 15:25
