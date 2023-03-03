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Киноафиша Новости Финальный сезон «Удивительной миссис Мейзел» обрел дату премьеры

Финальный сезон «Удивительной миссис Мейзел» обрел дату премьеры

3 марта 2023 14:18
Финальный сезон «Удивительной миссис Мейзел» обрел дату премьеры

Заключительная часть шоу о домохозяйке, стремящейся стать великим стендап-комиком, выйдет в середине апреля.

Стриминговый сервис Prime Video выпустил тизер и объявил дату премьеры заключительного пятого сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел». Первые три серии финальной части комедийного шоу выйдут на платформе 14 апреля. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно.

Главные роли в сериале играют Рэйчел Броснахэн («Умереть за доллар»), Тони Шэлуб («Дефективный детектив»), Алекс Борштейн («Засланец из космоса»), Марин Хинкль («Джуманджи: Новый уровень») и Майкл Зеген («Безмозглые»).

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. Главная героиня — домохозяйка Мириам Мейзел (Броснахэн), которая внезапно обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу. В финале четвертого сезона героиня покидает Карнеги-холл с новыми силами и готовностью выдержать любые испытания для достижения успеха. Стоя перед заснеженным рекламным щитом «Шоу Гордона Форда», Мириам вновь подтверждает свою готовность идти к вершинам славы несмотря ни на что. В новых сериях она полностью посвятит себя реализации этой мечты, однако дорога к цели окажется намного труднее, чем предполагает миссис Мейзел.

Создателями шоу являются супруги Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») и Дэниэл Палладино («Гриффины»). Их проект множество раз становился лауреатом престижных кинопремий, в том числе «Золотого глобуса» и «Эмми». По словам пары, они поняли, как должен закончиться сериал, еще во время последних дублей съемок четвертого сезона.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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