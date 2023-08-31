Меню
Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона
Шоу о русской императрице Екатерине и ее супруге.
Написать
31 августа 2023 16:00
Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес
На этой неделе стриминги предлагают создать легендарную модель кроссовок вместе с Беном Аффлеком, раскрыть убийство студентки и заняться рисованием с Оуэном Уилсоном.
Написать
12 мая 2023 15:00
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Лучшие истории о сильных исторических личностях, приправленные дворцовыми интригами и сногсшибательными нарядами.
Написать
5 мая 2023 12:00
Эль Фаннинг борется за любовь русского народа в трейлере третьего сезона «Великой»
Продолжение комедии о тяжких попытках императрицы наладить семейную жизнь и понравится людям выйдет в мае.
Написать
13 апреля 2023 14:41
Третий сезон «Великой» получил дату премьеры
Продолжение комедийного шоу об императрице Екатерине выйдет в середине мая.
Написать
2 марта 2023 11:52
Эль Фаннинг: самые примечательные фильмы и сериалы в карьере актрисы
Актриса работает с лучшими режиссерами Голливуда.
Написать
20 сентября 2022 15:37
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США
Торжественная церемония вручения премии состоится 5 марта.
Написать
25 января 2022 15:34
Hulu продлил сериал «Великая» на третий сезон
Второй сезон шоу стал одним из самых популярных на платформе.
Написать
12 января 2022 10:39
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards
Телеканал HBO опередил стримингового гиганта Netflix по количеству номинаций.
Написать
7 декабря 2021 14:01
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября
Киноафиша рассказывает о любопытных новинках на разных стриминговых сервисах, которые нельзя пропустить в этом месяце.
Написать
4 ноября 2021 12:18
Царица Эль Фаннинг насмехается над Николасом Холтом в трейлере второго сезона «Великой»
К актерскому составу сатирической комедии о становлении Екатерины II присоединилась Джиллиан Андерсон.
Написать
20 октября 2021 10:55
На новых кадрах из второго сезона «Великой» впервые показали героиню Джиллиан Андерсон
Она сыграет мать главной героини, которая навещает юную Екатерину и становится для нее еще одним препятствием на пути к власти.
Написать
19 октября 2021 15:07
Появилась подборка кадров из второго сезона «Великой» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом
Новые дворцовые интриги и борьба за власть будут показаны 19 ноября.
Написать
29 сентября 2021 10:49
Супергерои, императоры и красивые киллеры: 5 русских персонажей, которых сыграли зарубежные актеры
7 июля до кинотеатров наконец-то добрался блокбастер «Черная вдова». Это первый за два года фильм от Marvel на больших экранах! В центре сюжета известная всем героиня Черная вдова, она же Наташа. А компанию ей составляет ее русская семья, состоящая из супергероя, шпионки и ученой. Мы решили вспомнить еще нескольких русских персонажей из фильмов и сериалов, которые полюбились зрителям.
Написать
9 июля 2021 12:16
