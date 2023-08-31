Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Великая Новости

Новости о сериале «Великая»

Новости о сериале «Великая» Вся информация о сериале
Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона
Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона Шоу о русской императрице Екатерине и ее супруге.
Написать
31 августа 2023 16:00
Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес
Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес На этой неделе стриминги предлагают создать легендарную модель кроссовок вместе с Беном Аффлеком, раскрыть убийство студентки и заняться рисованием с Оуэном Уилсоном.  
Написать
12 мая 2023 15:00
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Лучшие истории о сильных исторических личностях, приправленные дворцовыми интригами и сногсшибательными нарядами.
Написать
5 мая 2023 12:00
Эль Фаннинг борется за любовь русского народа в трейлере третьего сезона «Великой»
Эль Фаннинг борется за любовь русского народа в трейлере третьего сезона «Великой» Продолжение комедии о тяжких попытках императрицы наладить семейную жизнь и понравится людям выйдет в мае.
Написать
13 апреля 2023 14:41
Третий сезон «Великой» получил дату премьеры
Третий сезон «Великой» получил дату премьеры Продолжение комедийного шоу об императрице Екатерине выйдет в середине мая.
Написать
2 марта 2023 11:52
Эль Фаннинг: самые примечательные фильмы и сериалы в карьере актрисы
Эль Фаннинг: самые примечательные фильмы и сериалы в карьере актрисы Актриса работает с лучшими режиссерами Голливуда.
Написать
20 сентября 2022 15:37
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США Торжественная церемония вручения премии состоится 5 марта.
Написать
25 января 2022 15:34
Hulu продлил сериал «Великая» на третий сезон
Hulu продлил сериал «Великая» на третий сезон Второй сезон шоу стал одним из самых популярных на платформе.
Написать
12 января 2022 10:39
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards Телеканал HBO опередил стримингового гиганта Netflix по количеству номинаций.
Написать
7 декабря 2021 14:01
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября Киноафиша рассказывает о любопытных новинках на разных стриминговых сервисах, которые нельзя пропустить в этом месяце.
Написать
4 ноября 2021 12:18
Царица Эль Фаннинг насмехается над Николасом Холтом в трейлере второго сезона «Великой»
Царица Эль Фаннинг насмехается над Николасом Холтом в трейлере второго сезона «Великой» К актерскому составу сатирической комедии о становлении Екатерины II присоединилась Джиллиан Андерсон.
Написать
20 октября 2021 10:55
На новых кадрах из второго сезона «Великой» впервые показали героиню Джиллиан Андерсон
На новых кадрах из второго сезона «Великой» впервые показали героиню Джиллиан Андерсон Она сыграет мать главной героини, которая навещает юную Екатерину и становится для нее еще одним препятствием на пути к власти.
Написать
19 октября 2021 15:07
Появилась подборка кадров из второго сезона «Великой» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом
Появилась подборка кадров из второго сезона «Великой» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом Новые дворцовые интриги и борьба за власть будут показаны 19 ноября.
Написать
29 сентября 2021 10:49
Супергерои, императоры и красивые киллеры: 5 русских персонажей, которых сыграли зарубежные актеры
Супергерои, императоры и красивые киллеры: 5 русских персонажей, которых сыграли зарубежные актеры 7 июля до кинотеатров наконец-то добрался блокбастер «Черная вдова». Это первый за два года фильм от Marvel на больших экранах! В центре сюжета известная всем героиня Черная вдова, она же Наташа. А компанию ей составляет ее русская семья, состоящая из супергероя, шпионки и ученой. Мы решили вспомнить еще нескольких русских персонажей из фильмов и сериалов, которые полюбились зрителям.
Написать
9 июля 2021 12:16
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше