«Великая»: Рецензия Киноафиши

На more.tv выходит продолжение сатирического псевдоисторического сериала «Великая», где Эль Фаннинг играет ветреную русскую императрицу, а Николас Холт примеряет на себя облик ее супруга Петра III. В шоу практически нет разницы между фактами и вымыслом, поэтому с самого начала не стоило принимать эту работу за чистую монету. Некоторые зрители как раз «обожглись» на этом, ожидая классическую историческую картину. Однако сатира над задокументированными событиями – это излюбленный троп многих драматургов, поэтому не стоило удивляться, что с портретом Екатерины Великой сделают то же самое. На подходе второй сезон, где будет точно так же смешно и абсурдно, а что еще – читайте ниже.

В центре сюжета снова размолвка Екатерины и ее супруга Петра. Ей просто необходимо его прикончить, чтобы вступить на престол. Однако сильного кровопролития вроде тоже не хочется, хотя все зависит от настроения. К тому же скоро родится ребенок, поэтому надо бы поскорее найти решение всех ее проблем.

Сатира над историческими событиями. Сразу же перед глазами встает «Житие Брайана по Монти Пайтон», где распятый человек на кресте поет «Всегда смотри на жизнь с хорошей стороны». Смешно, грустно, абсурдно – какие только эмоции не испытываешь при просмотре этой сцены. Вот она, сила иной интерпретации консервативного исторического факта. Ведь повествование не всегда должно быть линейным и академическим, если в сюжете используются реально произошедшие события. «Великая» – именно про это.

Великая

Дворянских героев императорской России наделяют характеристиками современного общества, даже лексикон отличается от правильного английского, присущего высшему классу (хоть они и играют русских, но это не имеет значения). Они говорят грубо, слишком прямолинейно и совершенно не сдержанны; персонажи, в том числе и Екатерина, не думают о последствиях, а живут одним днем. Вот сегодня у нее война со своим супругом Петром, а завтра его тетушка кладет лягушку на ее беременный живот и отказывается от любой врачебной помощи. Сама императрица периодически ест землю из-за своей беременности, что смотрится намного комичнее, когда сами актеры изображают такие моменты с абсолютной серьезностью в глазах. Скорее всего, уникальность «Великой» в том, что артисты работают в полную силу. Они понимают абсурдность написанного сценария, но все же готовы выложиться на все 100%. Вот она – целеустремленность и мужество актеров комического жанра, а ведь именно его труднее всего сыграть.

Второй сезон совершенно не уступает первому, хотя журналистам отправили всего лишь несколько эпизодов, и после двух серий, вполне возможно, может поменяться динамика повествования. Однако с первых минут вы снова оказываетесь в этом абсурдном мире, тождественном всей суетливости дворцовых переворотов. Историчность здесь, конечно, никак не присутствует, факты и документальность – это иностранные слова, в сценарии существует только дикая фантазия авторов и бесконечное воображение остальной съемочной группы.

Великая

Екатерина, пользуясь инфантильностью Петра, становится императрицей в один момент, поэтому продолжение сериала собирается быть очень энергичным, благодаря разным хитрым аферам, которые придумала главная героиня. Только всегда на заднем фоне будет играть в футбол какая-то детвора и использовать отрубленную голову одного из предателей в качестве мячика, но это всего лишь маленькие нюансы.

Новая часть «Великой» понравится всем фанатам шоу, которые ждут разрешения конфликта между Екатериной и Петром. Кстати, если вы до сих пор откладывали просмотр сериала, то перед вами уникальная возможность наконец-то дать еще один шанс проекту. Все-таки даже любители классических исторических фильмов найдут что-то положительное в этой сатирической истории.