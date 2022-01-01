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Телеканал MTV

О телеканале

Американский кабельный канал, ориентированный на молодежь и подростков. Начал вещание в 1981 году, на тот момент был одним из первых, кто использовал музыкальные клипы в качестве основного контента. Эфир вели специальные люди, которых называли VJ – по аналогии с DJ. MTV породил множество клонов, популярных до сих пор. Впоследствии он отошел от начальной идеи и стал показывать больше программ актуальной молодежной повестки.

В 1993 году начался показ собственного мультипликационного сериала «Бивис и Батт-Хед». С 2000 года выходит шоу «Чудаки», быстро нашедшее своих фанатов.

Сериалы
Оборотень
Оборотень
драма, мелодрама, мистика 2011, США
8.0
Неуклюжая
Неуклюжая
драма, комедия, мелодрама 2011, США
6.0
Дарья
Дарья
комедия, анимация 1997, США
8.0
Все сериалы
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