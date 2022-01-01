Телеканал MTV

Американский кабельный канал, ориентированный на молодежь и подростков. Начал вещание в 1981 году, на тот момент был одним из первых, кто использовал музыкальные клипы в качестве основного контента. Эфир вели специальные люди, которых называли VJ – по аналогии с DJ. MTV породил множество клонов, популярных до сих пор. Впоследствии он отошел от начальной идеи и стал показывать больше программ актуальной молодежной повестки.

В 1993 году начался показ собственного мультипликационного сериала «Бивис и Батт-Хед». С 2000 года выходит шоу «Чудаки», быстро нашедшее своих фанатов.