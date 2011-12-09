Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Оборотень
Киноафиша Сериалы Оборотень Сезоны
Оборотень (2011 - 2017), список сезонов Teen Wolf 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал MTV
Список сезонов сериала «Оборотень»
Оборотень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 12 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 24 эпизода
 
Оборотень - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 12 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 20 эпизодов
 
Оборотень - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 20 эпизодов
 
Related video
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Приложение киноафиши