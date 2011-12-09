Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры
Саундтреки
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Оборотень
Сезоны
Оборотень (2011 - 2017), список сезонов
Teen Wolf
16+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
MTV
Список сезонов сериала «Оборотень»
Сезон 1 / Season 1
2011,
12 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2012,
12 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2013,
24 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2014,
12 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2015,
20 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2016,
20 эпизодов
Related video
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть