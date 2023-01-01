Сериалы про оборотней

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Волчья стая
0.0
драма, фэнтези
2023, США
Страшные сказки
0.0
ужасы, фэнтези, драма
2014, Ирландия/Великобритания/США
Хемлок Гроув
Смотрите за 1
7.0
драма, ужасы, триллер
2013, США
Древние
7.0
драма, мелодрама, мистика
2013, США
Гримм
8.0
драма, криминал, мистика
2011, США
Оборотень
8.0
драма, мелодрама, мистика
2011, США
Зов крови
8.0
драма, фэнтези, ужасы
2010, Канада
Дневники вампира
7.0
драма, мелодрама, мистика
2009, США
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