Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным.
Написать
10 марта 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару.
Написать
27 января 2023 15:00
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
Написать
25 января 2023 12:00
Возвращение в Бейкон Хиллз: вышел трейлер «Оборотня: Фильм»
Продолжение подросткового фэнтезийного сериала зрители смогут увидеть в начале следующего года.
Написать
5 декабря 2022 10:26
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «Прочь» и другие новинки этой недели
На этой неделе до стримингов добрались целых две крупных кинопремьеры, отлично показавшие себя в прокате. Кроме этого, в каталогах сервисов драма о Майке Тайсоне, неклассическая история девушки в беде и Сильвестр Сталлоне в амплуа супергероя.
Написать
26 августа 2022 10:00
В полнометражном продолжении «Оборотня» будет задействован почти весь актерский состав оригинального сериала
Тайлер Пози вернется, но без Дилана О’Брайена и Арден Чо.
Написать
16 февраля 2022 17:01
