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Постер к сериалу Страйк
Постер к сериалу Страйк
Постер к сериалу Страйк
Постер к сериалу Страйк
Постер к сериалу Страйк
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Страйк
Страйк (2017 - …) Strike 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 11 часов 0 минут
О чем сериал

«Страйк»  — британский сериал, снятый по мотивам произведений Джоан Роулинг. Главный герой — частный сыщик Корморан Страйк — человек со сложной судьбой. На военной службе в Афганистане он потерял ногу. В расследованиях ему помогает Робин Эллакотт, приглашенная секретарша, которая благодаря своим способностям становится равноправным партнером. Их непростые отношения друг с другом осложняются ревностью Мэтью, жениха Робин. Детективное агентство берется за самые запутанные дела и постепенно становится одним из самых успешных в Лондоне.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер Robin Venetia Ellacott
Том Бёрк
Том Бёрк Cormoran Strike
Кристина Коул
Адам Лонг
Адам Лонг
Ник Блад
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Страйк - Зов кукушки / The Cuckoo's Calling Зов кукушки / The Cuckoo's Calling
2017, 3 эпизода
 
Страйк - Шелкопряд / The Silkworm Шелкопряд / The Silkworm
2017, 2 эпизода
 
Страйк - На службе зла / Career of Evil На службе зла / Career of Evil
2018, 2 эпизода
 
Страйк - Смертельная белизна / Lethal White Смертельная белизна / Lethal White
2020, 4 эпизода
 
Troubled Blood
TBA,
 
Кадры из сериала
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