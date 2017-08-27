«Страйк» — британский сериал, снятый по мотивам произведений Джоан Роулинг. Главный герой — частный сыщик Корморан Страйк — человек со сложной судьбой. На военной службе в Афганистане он потерял ногу. В расследованиях ему помогает Робин Эллакотт, приглашенная секретарша, которая благодаря своим способностям становится равноправным партнером. Их непростые отношения друг с другом осложняются ревностью Мэтью, жениха Робин. Детективное агентство берется за самые запутанные дела и постепенно становится одним из самых успешных в Лондоне.