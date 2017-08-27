Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Страйк 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Страйк
Киноафиша Сериалы Страйк Сезоны Сезон 1

Strike 18+
Оригинальное название The Cuckoo's Calling
Название Зов кукушки
Премьера сезона 27 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страйк»

В 1 сезоне сериала «Страйк» мы видим девушку, которая покинула вечеринку и направляется домой. Но в следующий момент ее находят мертвой. Полицейские разводят руками и собираются закрыть дело. Сводный брат убитой хочет докопаться до истины и находит частного детектива. Корморон Страйк — отставной военный, его дела идут не очень, поэтому своей секретарше он может предложить только временный контракт. Но неожиданно девушка соглашается на эти условия. Вместе им предстоит проникнуть под покров семейных тайн и выяснить: было ли это самоубийство или нет.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Страйк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 сентября 2017
График выхода всех сериалов
Думаете, что знаете о «Дюне» Вильнева все? Тогда ответите, почему на Арракисе никто не пользуется щитами, и при чем тут черви?
Дорама «Королева слез» наделала много шума: турки выпускают свою версию — в главной роли Ханде Эрчел
Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше