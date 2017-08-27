В 1 сезоне сериала «Страйк» мы видим девушку, которая покинула вечеринку и направляется домой. Но в следующий момент ее находят мертвой. Полицейские разводят руками и собираются закрыть дело. Сводный брат убитой хочет докопаться до истины и находит частного детектива. Корморон Страйк — отставной военный, его дела идут не очень, поэтому своей секретарше он может предложить только временный контракт. Но неожиданно девушка соглашается на эти условия. Вместе им предстоит проникнуть под покров семейных тайн и выяснить: было ли это самоубийство или нет.