Страйк 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Страйк
Киноафиша Сериалы Страйк Сезоны Сезон 4

Strike 18+
Оригинальное название Lethal White
Название Смертельная белизна
Премьера сезона 30 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Страйк»

В 4 сезоне сериала «Страйк» события развиваются после свадьбы Робин. Герои борются со своими чувствами. В офис пришел взбудораженный юноша с лезвием в руке и сообщил, что знает об убийстве и сокрытии тела. Детективы не успели ничего выяснить — свидетель убежал. Эта эпатажная выходка заинтриговала Корморона, и он решил все проверить. На следующий день с детективом связался министр культуры. Его шантажируют вещью, которая раньше была законна, а теперь может оказаться проблемой. Но назвать этот предмет он отказался.

Список серий 4-го сезона сериала «Страйк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
30 августа 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
31 августа 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
6 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
13 сентября 2020
График выхода всех сериалов
