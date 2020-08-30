В 4 сезоне сериала «Страйк» события развиваются после свадьбы Робин. Герои борются со своими чувствами. В офис пришел взбудораженный юноша с лезвием в руке и сообщил, что знает об убийстве и сокрытии тела. Детективы не успели ничего выяснить — свидетель убежал. Эта эпатажная выходка заинтриговала Корморона, и он решил все проверить. На следующий день с детективом связался министр культуры. Его шантажируют вещью, которая раньше была законна, а теперь может оказаться проблемой. Но назвать этот предмет он отказался.