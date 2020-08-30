Хиты по версии Rotten Tomatoes: 5 фильмов Apple TV+, о которых мало говорили — а ведь их точно стоит посмотреть

Думаете, что знаете о «Дюне» Вильнева все? Тогда ответите, почему на Арракисе никто не пользуется щитами, и при чем тут черви?

Не состаритесь, пока посмотрите: 5 не очень длинных турецких сериалов, которые заставят поверить в любовь

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд