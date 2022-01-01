Телеканал BBC One

Первый британский информационно-развлекательный регулярный канал. Свою историю начал в 1936 году. Вещание оплачивается с помощью абонентской платы, поэтому нет рекламы. Много лет являлось монополистом, а сейчас считается самым популярным на территории Соединенного Королевства. Его называют основным каналом для освещения британских и международных событий.

Контент состоит из передач всех жанров: новостей, развлекательных шоу, сериалов. Среди самых известных проектов, вышедших в эфир на BBC One, – мини-сериал «Шерлок», криминальный детектив «Смерть в раю», мистическая драма «Табу».