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Телеканал BBC One

О телеканале

Первый британский информационно-развлекательный регулярный канал. Свою историю начал в 1936 году. Вещание оплачивается с помощью абонентской платы, поэтому нет рекламы. Много лет являлось монополистом, а сейчас считается самым популярным на территории Соединенного Королевства. Его называют основным каналом для освещения британских и международных событий.

Контент состоит из передач всех жанров: новостей, развлекательных шоу, сериалов. Среди самых известных проектов, вышедших в эфир на BBC One, – мини-сериал «Шерлок», криминальный детектив «Смерть в раю», мистическая драма «Табу».

Сериалы
Большие надежды
драма, мелодрама , Великобритания
0.0
The Gold
драма, криминал , Великобритания
0.0
Будет больно
Будет больно
драма, комедия 2022, Великобритания
0.0
Между ними
Между ними
комедия 2022, Великобритания
0.0
Ночные вызовы
Ночные вызовы
драма, криминал 2022, Великобритания
0.0
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САС: Неизвестные герои
САС: Неизвестные герои
драма, военный 2022, Великобритания
0.0
Очень британский скандал
Очень британский скандал
драма 2021, Великобритания
0.0
Предшественница
Предшественница
драма, триллер 2021, Великобритания
0.0
Все сериалы
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