Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Страйк 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Страйк
Киноафиша Сериалы Страйк Сезоны Сезон 5

Strike 18+
Оригинальное название Troubled Blood
Название Дурная кровь
Премьера сезона 11 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Страйк»

В 5 сезоне сериала «Страйк» частный сыщик Корморан Страйк продолжает вести расследования в столице Великобритании, несмотря на проблемы с официальной полицией города. После нескольких громких дел и поразительных открытий он набирает популярность среди обеспеченных клиентов. Однако Корморана интересуют не столько деньги, сколько польза, которую его таланты могут принести нуждающимся в помощи людям. У кого-то бесследно исчезает ребенок, кто-то, напротив, разыскивает мать, пропавшую без вести много лет назад. А некоторые клиенты поражают Страйка своей холодностью и расчетливостью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «Страйк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
11 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
11 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
11 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
11 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Фанаты собрали пазл: что случилось с Данилой Багровым после «Брата-2» и почему финал фильма — не точка
Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории
Думаете, что знаете о «Дюне» Вильнева все? Тогда ответите, почему на Арракисе никто не пользуется щитами, и при чем тут черви?
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше