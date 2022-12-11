В 5 сезоне сериала «Страйк» частный сыщик Корморан Страйк продолжает вести расследования в столице Великобритании, несмотря на проблемы с официальной полицией города. После нескольких громких дел и поразительных открытий он набирает популярность среди обеспеченных клиентов. Однако Корморана интересуют не столько деньги, сколько польза, которую его таланты могут принести нуждающимся в помощи людям. У кого-то бесследно исчезает ребенок, кто-то, напротив, разыскивает мать, пропавшую без вести много лет назад. А некоторые клиенты поражают Страйка своей холодностью и расчетливостью.