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Постер к сериалу Страйк
Киноафиша Сериалы Страйк Сезоны
Страйк (2017 - …), список сезонов Strike 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Страйк»
Страйк - Зов кукушки / The Cuckoo's Calling Зов кукушки / The Cuckoo's Calling
2017, 3 эпизода
 
Страйк - Шелкопряд / The Silkworm Шелкопряд / The Silkworm
2017, 2 эпизода
 
Страйк - На службе зла / Career of Evil На службе зла / Career of Evil
2018, 2 эпизода
 
Страйк - Смертельная белизна / Lethal White Смертельная белизна / Lethal White
2020, 4 эпизода
 
Troubled Blood
TBA,
 
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