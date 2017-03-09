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Страйк
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Страйк (2017 - …), список сезонов
Strike
18+
Год выпуска
2017
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Список сезонов сериала «Страйк»
Зов кукушки / The Cuckoo's Calling
2017,
3 эпизода
Шелкопряд / The Silkworm
2017,
2 эпизода
На службе зла / Career of Evil
2018,
2 эпизода
Смертельная белизна / Lethal White
2020,
4 эпизода
Troubled Blood
TBA,
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