Страйк 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Страйк
Strike 18+
Оригинальное название Career of Evil
Название На службе зла
Премьера сезона 25 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Страйк»

В 3 сезоне сериала «Страйк» детективное агентство процветает: от клиентов нет отбоя, количество сотрудников растет. Жених ревнует Робин к напарнику, их отношения на грани разрыва. Однажды она получает по почте часть женской ноги, отрезанной так же, как и у ее работодателя. В посылке обнаружилась записка со словами из любимой песни матери Корморона. Дело становится очень личным. Сыщик назвал полиции четыре имени из своего прошлого, но, чтобы сохранить репутацию, он должен поймать преступника самостоятельно.

7.9 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Страйк»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
25 февраля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
4 марта 2018
