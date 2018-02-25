В 3 сезоне сериала «Страйк» детективное агентство процветает: от клиентов нет отбоя, количество сотрудников растет. Жених ревнует Робин к напарнику, их отношения на грани разрыва. Однажды она получает по почте часть женской ноги, отрезанной так же, как и у ее работодателя. В посылке обнаружилась записка со словами из любимой песни матери Корморона. Дело становится очень личным. Сыщик назвал полиции четыре имени из своего прошлого, но, чтобы сохранить репутацию, он должен поймать преступника самостоятельно.