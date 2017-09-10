Меню
Постер к 2-му сезону сериала Страйк
Strike 18+
Оригинальное название The Silkworm
Название Шелкопряд
Премьера сезона 10 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Страйк»

Во 2 сезоне сериала «Страйк» старые герои возвращаются. Они занимаются обычными делами вроде слежки за неверными супругами или шантажистами. Но внезапно их нанимают для поисков знаменитого писателя. Очень скоро его обнаруживают убитым. А сама картина смерти напоминает сцену из последнего романа, который еще не был издан. Официальное расследование в лице бывшего сослуживца Корморона, а ныне офицера Скотленд-Ярда, заходит в тупик. Только Страйк с Робин оказываются способны пролить свет на тайны светской тусовки, наполненной фальшью и завистью.

7.9 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Страйк»
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
10 сентября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
17 сентября 2017
