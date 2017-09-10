Во 2 сезоне сериала «Страйк» старые герои возвращаются. Они занимаются обычными делами вроде слежки за неверными супругами или шантажистами. Но внезапно их нанимают для поисков знаменитого писателя. Очень скоро его обнаруживают убитым. А сама картина смерти напоминает сцену из последнего романа, который еще не был издан. Официальное расследование в лице бывшего сослуживца Корморона, а ныне офицера Скотленд-Ярда, заходит в тупик. Только Страйк с Робин оказываются способны пролить свет на тайны светской тусовки, наполненной фальшью и завистью.