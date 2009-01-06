В 8 сезоне 8 серии сериала «Клиника» Тед влюбляется в девушку, поющую песенки болеющим детям. Кокс пытается управлять клиникой, самостоятельно лечить пациентов и уделять время своим детям, но это оказывается невозможно.
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