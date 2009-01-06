В 8 сезоне 18 серии сериала «Клиника» наступает последний день работы Джея Ди в клинике. Пока Терк пытается обнять друга как можно большее количество раз, Кокс делает вид, что ему плевать на расставание с Дорианом.
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