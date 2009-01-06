В 8 сезоне 12 серии сериала «Клиника» Джей Ди начинает верить, что от слова «мороженко» уборщик отключается. Карла уговаривает Кокса нанять новых медсестер, а Дениз убеждает Эллиот сделать сложный анализ пациентке, который оставит некрасивый шрам.
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