В 8 сезоне 2 серии сериала «Клиника» Терк и Джей Ди отказываются от традиционного «стейк фест», чтобы провести время с умирающим пациентом. Отвечая на неудобные вопросы пациента и провожая его в последний путь, друзья начинают больше ценить моменты.