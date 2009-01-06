В 8 сезоне 2 серии сериала «Клиника» Терк и Джей Ди отказываются от традиционного «стейк фест», чтобы провести время с умирающим пациентом. Отвечая на неудобные вопросы пациента и провожая его в последний путь, друзья начинают больше ценить моменты.
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