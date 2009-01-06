В 8 сезоне 13 серии сериала «Клиника», когда Джей Ди уезжает с сыном в Диснейленд, Терк и Эллиот остаются за главных в клинике. Пока стажеры выполняют их задания, Эллиот и Терк обсуждают, смогут ли они всегда заниматься этой тяжелой работой.
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