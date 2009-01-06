В 8 сезоне 10 серии сериала «Клиника» стажеры устраивают шоу-пародию на врачей, после которого Джей Ди и Терк стараются проводить меньше времени вместе. В то же время Эллиот пытается научить Дениз отвлекаться от работы.
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