В 8 сезоне 1 серии сериала «Клиника» появляется новый главный врач, которого все считают приятной и дружелюбной женщиной. Кокс же уверен, что она очередная сволочь. Главврач Мэддокс увольняет уборщика, а Эллиот просит прощения у Кита.