В 8 сезоне 1 серии сериала «Клиника» появляется новый главный врач, которого все считают приятной и дружелюбной женщиной. Кокс же уверен, что она очередная сволочь. Главврач Мэддокс увольняет уборщика, а Эллиот просит прощения у Кита.
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