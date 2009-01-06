В 8 сезоне 15 серии сериала «Клиника» Терк злится на Карлу, которая из-за материнства практически перестала быть женой. Эллиот просит Джея Ди признаться в любви более романтично, а уборщик теперь вынужден организовывать настоящую свадьбу.