В 8 сезоне 16 серии сериала «Клиника» Ким начинает встречаться с бывшим парнем Эллиот, Шоном. Кокс ищет кандидата на пост главного хирурга, и Терк делает все, чтобы получить это место. В то же время Джей Ди начинает ревновать своего сына к Шону.
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