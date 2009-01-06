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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 8 Серия 16

Клиника 8 сезон 16 серия смотреть онлайн

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Все серии 8 сезона «Клиника»
Мои сволочи
Сезон 8 / Серия 1 6 января 2009
Мои последние слова
Сезон 8 / Серия 2 6 января 2009
Мой спасительный такт
Сезон 8 / Серия 3 13 января 2009
Мое счастливое место
Сезон 8 / Серия 4 13 января 2009
Мои основы
Сезон 8 / Серия 5 27 января 2009
Мои штаны для печенья
Сезон 8 / Серия 6 27 января 2009
Моя новая роль
Сезон 8 / Серия 7 3 февраля 2009
Мой влюбленный юрист
Сезон 8 / Серия 8 3 февраля 2009
Мое отсутствие
Сезон 8 / Серия 9 10 февраля 2009
Мое комедийное шоу
Сезон 8 / Серия 10 10 февраля 2009
Мое «На-на-на»
Сезон 8 / Серия 11 18 марта 2009
Их история
Сезон 8 / Серия 12 25 марта 2009
Моя полная луна
Сезон 8 / Серия 13 1 апреля 2009
Моя пылающая душа: часть 1
Сезон 8 / Серия 14 8 апреля 2009
Моя пылающая душа: часть 2
Сезон 8 / Серия 15 15 апреля 2009
Моя причина
Сезон 8 / Серия 16 22 апреля 2009
Мой вопрос с руководителем
Сезон 8 / Серия 17 5 мая 2009
Мой финал: часть 1
Сезон 8 / Серия 18 6 мая 2009
Мой финал: часть 2
Сезон 8 / Серия 19 6 мая 2009
О чем cерия

В 8 сезоне 16 серии сериала «Клиника» Ким начинает встречаться с бывшим парнем Эллиот, Шоном. Кокс ищет кандидата на пост главного хирурга, и Терк делает все, чтобы получить это место. В то же время Джей Ди начинает ревновать своего сына к Шону.

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