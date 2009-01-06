В 8 сезоне 16 серии сериала «Клиника» Ким начинает встречаться с бывшим парнем Эллиот, Шоном. Кокс ищет кандидата на пост главного хирурга, и Терк делает все, чтобы получить это место. В то же время Джей Ди начинает ревновать своего сына к Шону.