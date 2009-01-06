В 8 сезоне 3 серии сериала «Клиника» Карла решает перевоспитать стажера по кличке Мини-Эллиот. Кокс с уборщиком планируют избавиться от доктора Мэддокс, а Эллиот с Джеем Ди решают пойти против системы, чтобы помочь девушке без страховки.
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