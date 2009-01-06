В 8 сезоне 6 серии сериала «Клиника» без начальства в клинике начинает хаос, а совет директоров предлагает Коксу стать главным врачом. Джей Ди вынужден прикинуться злым врачом, чтобы заставить своего стажера Дениз лучше обращаться с пациентами.