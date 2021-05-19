В 1 сезоне сериала «Пищеблок» действие разворачивается в восьмидесятых годах в небольшом детском лагере, расположенном у Волги. Пока в столице празднуют начало Олимпиады, гости лагеря вовсю радуются наступившему лету: они купаются в речке, ловят рыбу, участвуют в различных соревнованиях и поют песни у костра. Ситуация обостряется, когда в лагере начинают происходить странные вещи. Мальчик по имени Валерка убежден, что среди его товарищей завелись настоящие кровососы: они нападают на детей и вожатых прямо посреди ночи, превращая своих жертв в подобных себе. Сможет ли главный герой спасти своих друзей от такой участи?