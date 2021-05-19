Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пищеблок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пищеблок
Киноафиша Сериалы Пищеблок Сезоны Сезон 1

Пищеблок 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пищеблок»

В 1 сезоне сериала «Пищеблок» действие разворачивается в восьмидесятых годах в небольшом детском лагере, расположенном у Волги. Пока в столице празднуют начало Олимпиады, гости лагеря вовсю радуются наступившему лету: они купаются в речке, ловят рыбу, участвуют в различных соревнованиях и поют песни у костра. Ситуация обостряется, когда в лагере начинают происходить странные вещи. Мальчик по имени Валерка убежден, что среди его товарищей завелись настоящие кровососы: они нападают на детей и вожатых прямо посреди ночи, превращая своих жертв в подобных себе. Сможет ли главный герой спасти своих друзей от такой участи?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Пищеблок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 июля 2021
График выхода всех сериалов
«В "Невском" потерялся, но тут он — звезда»: три сериала с Дмитрием Паламарчуком, рейтинг которых даже выше хита НТВ
Выход «Шрека 5» неожиданно перенесли: Universal и DreamWorks назвали день, когда все точно случится
4 сезон стартует уже в этом августе: готовьтесь к возвращению «Филина», о котором будут говорить все в 2025 году
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше