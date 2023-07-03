Вампир Петр Натаров стремится остаться человеком в трейлере второго сезона «Пищеблока»

«Кинопоиск» выпустил трейлер второго сезона мистического сериала «Пищеблок».

Действие разворачиваются через три года после победы над вампиром в лагере «Буревестник». Главный герой — превратившийся в кровососа пионер Валерка Лагунов (Петр Натаров), который изо всех сил старается сохранить в себе человечность. К счастью, ему не приходится бороться с этим страшным недугом в одиночку — он всегда может рассчитывать на поддержку бывшего вожатого Игоря (Даниил Вершинин) и своей первой любви Анастасийки (Мария Абрамова). Вскоре к их дружной компании неожиданно присоединяется новая одноклассница Рита (Ксения Трейстер), узнавшая о тайне Валерки. Вместе героям предстоит вступить в схватку с таинственным и могущественным вампиром, объявившимся в их городе.

В продолжении шоу к актерскому составу присоединились Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Александра Ревенко и другие. Постановщиком новых серий стал Эдуард Бордуков («Я буду жить»). Сценарий написал Сергей Калужанов («Переговорщик»).

В отличие от первого сезона, продолжение «Пищеблока» не является адаптацией одноименного романа Алексея Иванова. В его основу была положена оригинальная история.

Премьера второго сезона «Пищеблока» состоится на «Кинопоиске» в эту субботу, 8 июля.