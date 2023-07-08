Во 2-м сезоне сериала «Пищеблок» события разворачиваются в 1983 году, спустя три года после печально известной смены в «Буревестнике». Валерка Лагунов – уже взрослый парень, он пионер и отличник, удостоенный права нести красное знамя на линейке. Но лишь друзья из того злосчастного лагеря знают, что Валера – вампир. Ему удается успешно бороться с жаждой крови и скрывать свою сущность… пока в классе вдруг не появляется загадочная новенькая девушка. Она делает все возможное, чтобы подставить Валерку и разоблачить его страшную тайну. Кроме того, в город приезжает могущественный старший вампир.