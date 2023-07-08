Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix

Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно

«В "Невском" потерялся, но тут он — звезда»: три сериала с Дмитрием Паламарчуком, рейтинг которых даже выше хита НТВ

Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)

Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)

Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»