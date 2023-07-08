Меню
Пищеблок 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Пищеблок
Киноафиша Сериалы Пищеблок Сезоны Сезон 2

Пищеблок 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пищеблок»

Во 2-м сезоне сериала «Пищеблок» события разворачиваются в 1983 году, спустя три года после печально известной смены в «Буревестнике». Валерка Лагунов – уже взрослый парень, он пионер и отличник, удостоенный права нести красное знамя на линейке. Но лишь друзья из того злосчастного лагеря знают, что Валера – вампир. Ему удается успешно бороться с жаждой крови и скрывать свою сущность… пока в классе вдруг не появляется загадочная новенькая девушка. Она делает все возможное, чтобы подставить Валерку и разоблачить его страшную тайну. Кроме того, в город приезжает могущественный старший вампир.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Пищеблок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
8 июля 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
15 июля 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
22 июля 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
29 июля 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
5 августа 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
12 августа 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
19 августа 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
26 августа 2023
График выхода всех сериалов
