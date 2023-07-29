Меню
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
Этим летом зрители увидят новые сезоны «Благих знамений» и «Пищеблока», сюжеты которых развиваются после оригинальных событий книг.
Написать
29 июля 2023 03:30
Вампир Петр Натаров стремится остаться человеком в трейлере второго сезона «Пищеблока»
Продолжение сериала выйдет экраны на этой неделе.
Написать
3 июля 2023 10:06
Второй сезон «Пищеблока» получил дату премьеры
Новая часть шоу о противостоянии советских пионеров и вампиров выйдет на следующей неделе.
Написать
29 июня 2023 10:55
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»
Противостояние с вампирами продолжится за пределами пионерского лагеря.
Написать
25 мая 2023 14:38
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом.
Написать
3 марта 2023 15:00
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
Чем смог удивить главный хит российских цифровых платформ начала года.
Написать
2 марта 2023 10:59
«Кинопоиск» опубликовал список своих самых просматриваемых фильмов и сериалов за 2021 год
Большую часть топ-20 составляют проекты отечественного производства.
Написать
23 декабря 2021 12:31
Эксклюзивно для Киноафиши: Илья Коробко делится личным списком фильмов и сериалов
30 августа нашумевший сериал «Пищеблок» от Кинопоиск HD выходит на телеканале СТС. По случаю этой премьеры актер Илья Коробко (исполнивший роль брата главного героя) рассказал Киноафише о том, какой актер его вдохновляет, кто его любимый режиссер, и о других личных кинопредпочтениях.
Написать
26 августа 2021 17:58
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов
24 июня в прокат вышла авантюристская приключенческая комедия с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало». Накануне премьеры один из главных актеров фильма Никита Кологривый («Зоя», «Девятаев») специально для «Киноафиши» рассказал о своих кинопредпочтениях.
Написать
25 июня 2021 17:59
«Пищеблок» — экранизация Алексея Иванова, которая обернулась «Очень странными делами» по-советски
Ностальгический аттракцион по пионерскому лагерю.
Написать
17 мая 2021 11:07
От «Звездных войн» до необычных супергероев и злодеев: 6 новых сериалов в мае
Май оказался богат на премьеры, а мы по традиции рассказываем о том, какие сериалы мы больше всего ждем и почему.
Написать
3 мая 2021 14:55
