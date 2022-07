1 Out of Nothing, Everything Dan Romer 2:00

2 Annie Dan Romer 2:23

3 Lost Without Connection Dan Romer 1:59

4 Owen Dan Romer 1:20

5 Searching for a Loved One Dan Romer 1:37

6 The a Pill Dan Romer 1:04

7 Final Question Dan Romer 1:22

8 Metal Tears Dan Romer 0:43

9 Describe Your Emotional State Dan Romer 1:24

10 Blind Spots Dan Romer 2:34

11 We're Gonna Get You Out of Here Dan Romer 1:20

12 If Someone Tries to Chop It Down Dan Romer 4:13

13 Force of Nature Dan Romer 2:33

14 My Mind Is Playing Tricks Dan Romer 3:13

15 A Fate Worse Than Death Dan Romer 0:36

16 The GRTA Dan Romer 3:20

17 Welcome Back Subjects Dan Romer 2:25

18 It Felt Like an Escape Dan Romer 2:00

19 The Lake of the Clouds Dan Romer 1:29

20 This Place Feels Different Dan Romer 2:14

21 My Greatest Triumphs Dan Romer 2:14

22 Sisters Dan Romer 3:19

23 A Quest to Connect Dan Romer 1:24

24 Love Unconditionally Dan Romer 2:24

25 Where I'm Supposed to Be Dan Romer 2:55

26 The Fate of the World Dan Romer 1:51

27 Back for Revenge Dan Romer 2:01

28 Inner Demons Dan Romer 1:50

29 This Is Goodbye for Us Dan Romer 5:56

30 Annie and Owen Dan Romer 5:07

31 ULP (Bonus Track) Dan Romer 3:27