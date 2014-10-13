В 4 сезоне 15 серии сериала «Кухня» после праздника Катя просыпается в постели Дениса, но отказывается от дальнейших отношений с ним. Виктору же становится не по себе из-за ночи с официанткой Евой, которая моложе, чем его любимый коньяк.
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