В 4 сезоне 15 серии сериала «Кухня» после праздника Катя просыпается в постели Дениса, но отказывается от дальнейших отношений с ним. Виктору же становится не по себе из-за ночи с официанткой Евой, которая моложе, чем его любимый коньяк.