В 4 сезоне 14 серии сериала «Кухня» Герману начинает нравиться Вика, но его ухаживания на свой счет по ошибке принимает Айнура. Тем временем Виктор приглашает всех на свой день рождения в «Аркобалено», но забывает предупредить об этом начальника.