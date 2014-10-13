В 4 сезоне 14 серии сериала «Кухня» Герману начинает нравиться Вика, но его ухаживания на свой счет по ошибке принимает Айнура. Тем временем Виктор приглашает всех на свой день рождения в «Аркобалено», но забывает предупредить об этом начальника.
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