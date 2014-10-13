В 4 сезоне 2 серии сериала «Кухня» Максим приводит домой своего брата Дениса и уговаривает Вику устроить его в ресторан официантом. Нагиев продолжает настаивать на увольнении Виктора и пытается получить роль Наполеона в фильме.
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