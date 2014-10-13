В 4 сезоне 11 серии сериала «Кухня» Виктор начинает устраивать подлянки, мешающие работе «Клод Моне». Нагиев предлагает Денису стать постоянным музыкантом в ресторане, а Лёва с помощью советов из книги пытается влиять на решения Виктора.