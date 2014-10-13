В 4 сезоне 20 серии сериала «Кухня» Виктор приближается к финалу в кулинарном шоу, но Нагиев готов на все, чтобы избавиться от него. Несмотря на все доказательства верности, Катя продолжает злиться на Дениса и Вику, считая, что они переспали.