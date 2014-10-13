В 4 сезоне 5 серии сериала «Кухня», обнаружив в своей квартире полуголую девушку, Вика требует от Макса, чтобы его брат съехал. Став су-шефом Елены, Лёва пытается управлять Виктором. Макс же решается попросить Германа сделать его своим су-шефом.