В 4 сезоне 5 серии сериала «Кухня», обнаружив в своей квартире полуголую девушку, Вика требует от Макса, чтобы его брат съехал. Став су-шефом Елены, Лёва пытается управлять Виктором. Макс же решается попросить Германа сделать его своим су-шефом.
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