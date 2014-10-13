В 4 сезоне 6 серии сериала «Кухня», встретив старого знакомого, Виктор врет ему, что работает шеф-поваром в «Аркобалено». Макс крадет первую попавшуюся бутылку вина из бара, но это оказалось личное вино Нагиева стоимостью пять тысяч долларов.